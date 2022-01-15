Данко заявил, что никто из артистов не станет собирать деньги на ремонт для Хлебниковой

Москва, 15 января. Певице Марине Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, не стоит рассчитывать на финансовую помощь со стороны коллег. Таким мнением поделился певец Данко.

Исполнитель хита «Малыш» пояснил, что в шоу-бизнесе нет друзей и коллег, а есть бизнес-партнеры. По словам Данко, все артисты скорее являются друг для друга врагами, поэтому одна знаменитость быстрее «затопчет и уничтожит другую», а потом еще и посмеется над этим. Исходя из слов певца, Хлебниковой не стоит рассчитывать на помощь с ремонтом после пожара.

«Так что для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!» — подчеркнул артист в комментарии «Собеседнику».

instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Как полагает Данко, в сложной ситуации певице скорее помогут финансами верные поклонники. Исполнитель считает, что телеведущий Андрей Малахов, попросивший материальной помощи для Хлебниковой у простых людей, поступил правильно. Артистка пела действительно хорошие песни и «рвала душу» на сцене, а кто-то вырос на ее хитах, отметил певец.

«Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то. Мариночке нужно помочь всем миром!» — резюмировал Данко.

Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел в ноябре, но выписали ее из больницы лишь недавно. Перед отправкой домой она пережила операцию по пересадке кожи.