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Данко заявил, что никто из артистов не станет собирать деньги на ремонт для Хлебниковой

  /   Обновлено: 15 января 2022 20:11
Шоу-бизнес
Данко заявил, что никто из артистов не станет собирать деньги на ремонт для Хлебниковой
vk.com  /  Александр Данко

Москва, 15 января. Певице Марине Хлебниковой, пострадавшей при пожаре, не стоит рассчитывать на финансовую помощь со стороны коллег. Таким мнением поделился певец Данко.

Исполнитель хита «Малыш» пояснил, что в шоу-бизнесе нет друзей и коллег, а есть бизнес-партнеры. По словам Данко, все артисты скорее являются друг для друга врагами, поэтому одна знаменитость быстрее «затопчет и уничтожит другую», а потом еще и посмеется над этим. Исходя из слов певца, Хлебниковой не стоит рассчитывать на помощь с ремонтом после пожара.

«Так что для Марины никто из артистов деньги собирать не будет. Если враг повержен, то мы празднуем победу и выдаем ордена!» — подчеркнул артист в комментарии «Собеседнику».

Данко заявил, что никто из артистов не станет собирать деньги на ремонт для Хлебниковой
instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Как полагает Данко, в сложной ситуации певице скорее помогут финансами верные поклонники. Исполнитель считает, что телеведущий Андрей Малахов, попросивший материальной помощи для Хлебниковой у простых людей, поступил правильно. Артистка пела действительно хорошие песни и «рвала душу» на сцене, а кто-то вырос на ее хитах, отметил певец.

«Те люди, для кого Хлебникова что-то значит, вполне могут ее поддержать морально, материально или еще как-то. Мариночке нужно помочь всем миром!» — резюмировал Данко.

Напомним, пожар в квартире Марины Хлебниковой произошел в ноябре, но выписали ее из больницы лишь недавно. Перед отправкой домой она пережила операцию по пересадке кожи.

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данко знаменитости хлебникова
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