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Сенатор Джабаров назвал разрывом отношений возможное введение США санкций против России

Политика
Сенатор Джабаров назвал разрывом отношений возможное введение США санкций против России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 15 января. Санкции Запада являются истерической попыткой убедить президента США Джо Байдена не устанавливать диалог с Россией. Об этом заявил сенатор Совфеда Владимир Джабаров в беседе с журналистами.

Политик назвал разрывом отношений возможное введение американской стороной санкций против РФ. После такого решения Москва будет свободна от обязательств перед международным сообществом, добавил сенатор.

Джабаров выразил надежду, что Вашингтон откажется от ограничений против Москвы. В противном случае ответ будет очень жестким.

«Ответ будет очень жесткий. У нас будут развязаны руки по любым направлениям, если что-то такое произойдет», — говорится в комментарии сенатора, передает «Говорит Москва».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал санкционную политику Запада. Дипломат указал на готовность РФ к любым ограничениям.

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россия сша джабаров
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