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Вице-премьер ПНЕ Ливии посетит Москву с официальным визитом

Весь мир
Вице-премьер ПНЕ Ливии посетит Москву с официальным визитом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 15 января. Вице-премьер переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейн аль-Катрани прибудет 17 января в Москву во главе официальной делегации.

Вместе с чиновником столицу РФ посетят также министры здравоохранения, нефти и планирования североафриканского государства. Согласно информации СМИ, цель предстоящего визита — укрепление двусторонних отношений с Россией и обсуждение ряда служебных, экономических и политических вопросов.

 

 

Советник вице-премьера ПНЕ Ахмед ан-Нимр сообщил в пятницу о том, что Аль-Катрани встретится в Москве с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел РФ. Он отметил, что визит проходит в рамках официального тура, который включает в себя посещение нескольких западных и арабских стран.

Одновременно со встречами в Москве 17 января, как ожидается, пройдет очередная сессия ливийского парламента под председательством Агилы Салеха. По сообщению некоторых депутатов, в ходе заседания Палата представителей обсудит формирование нового переходного правительства в стране.

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