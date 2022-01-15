Неизвестные группировки совершили два нападения на военнослужащих в Ираке

Багдад, 15 января. В субботу Ирак пережил сразу несколько терактов, совершенных неизвестными злоумышленниками.

Первой целью стала военная часть «Балад», располагающаяся на севере столицы. Аэродром иракских ВВС, где в настоящее время базируются военные специалисты из США, был атакован беспилотниками. Результатом нападения стало несколько возгораний и ранение двух сотрудников охраны. На этом объекте американские технические эксперты из компании Sallyport Global занимались обслуживанием истребителей F-16IQ.

Following Saturday's drone attack on Iraq's Balad Base in north of the capital city, the US-led Coalition confirmed that it has no personnel at the base currently.#Kurdistan #TwitterKurds #Iraq #Baladbase @CJTFOIR https://t.co/VErQY9dRiN — BasNews English (@EnglishBasNews) January 15, 2022

Два других инцидента произошли в округе Башика недалеко от Мосула. Там целью боевиков стал конвой Вооруженных сил Турции: сначала радикалы активировали располагающееся на дороге самодельное взрывное устройство, а несколько позже выпустили в направлении иностранных военнослужащих четыре реактивных снаряда, но был зафиксирован лишь один взрыв. Данная атака не повлекла за собой людских жертв.

Продолжение серии терактов

При этом только накануне в Багдаде также произошло несколько нападений, однако там целью злоумышленников были не иностранные военные, а политики. С перерывом в несколько часов неизвестные боевики бросили по гранате в офисы партий «Такаддум» и «Азм». Пострадали два человека, но погибших, по предварительным данным, нет.

Еще за день до этого, 13 января, удар был нанесен по зеленой зоне Багдада, где, предположительно, целились в здание американского посольства. Одна из ракет упала через дорогу, ранив троих человек.

تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية. لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية ، بل على سيادة العراق نفسه. — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 13, 2022

Из-за такого выбора цели нападения последних дней пытаются связать с шиитскими группировками проиранского толка, неоднократно атаковавшими иностранные войска и объекты. Тем не менее никто на себя ответственность за инциденты так и не взял.