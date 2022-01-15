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Неизвестные группировки совершили два нападения на военнослужащих в Ираке

Весь мир
Неизвестные группировки совершили два нападения на военнослужащих в Ираке
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 15 января. В субботу Ирак пережил сразу несколько терактов, совершенных неизвестными злоумышленниками.

Первой целью стала военная часть «Балад», располагающаяся на севере столицы. Аэродром иракских ВВС, где в настоящее время базируются военные специалисты из США, был атакован беспилотниками. Результатом нападения стало несколько возгораний и ранение двух сотрудников охраны. На этом объекте американские технические эксперты из компании Sallyport Global занимались обслуживанием истребителей F-16IQ.

Два других инцидента произошли в округе Башика недалеко от Мосула. Там целью боевиков стал конвой Вооруженных сил Турции: сначала радикалы активировали располагающееся на дороге самодельное взрывное устройство, а несколько позже выпустили в направлении иностранных военнослужащих четыре реактивных снаряда, но был зафиксирован лишь один взрыв. Данная атака не повлекла за собой людских жертв.

Продолжение серии терактов

При этом только накануне в Багдаде также произошло несколько нападений, однако там целью злоумышленников были не иностранные военные, а политики. С перерывом в несколько часов неизвестные боевики бросили по гранате в офисы партий «Такаддум» и «Азм». Пострадали два человека, но погибших, по предварительным данным, нет.

Еще за день до этого, 13 января, удар был нанесен по зеленой зоне Багдада, где, предположительно, целились в здание американского посольства. Одна из ракет упала через дорогу, ранив троих человек.

Из-за такого выбора цели нападения последних дней пытаются связать с шиитскими группировками проиранского толка, неоднократно атаковавшими иностранные войска и объекты. Тем не менее никто на себя ответственность за инциденты так и не взял.

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теракт ирак
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