Политолог Михеев обозначил самый очевидный сценарий США по Украине

Вашингтон, 15 января. Соединенные Штаты в очередной раз могут использовать Украину в качестве разменной монеты в ходе переговоров по безопасности с Россией.

Политолог Сергей Михеев уверен, что есть достаточно простой и самый очевидный сценарий, по которому будет действовать Вашингтон в отношении Незалежной. Эксперт считает, что в целом американцы готовы признать определенные права России на собственные зоны влияния, однако они будут откладывать это, насколько возможно.

По словам Михеева, США вряд ли «отдадут» России всю Украину, однако наверняка легко согласятся на ее раздел. В пользу такой версии говорит тот факт, что Вашингтон пытается всеми силами спровоцировать вторжение РФ в Незалежную или надеется хотя бы сделать вид, что оно было.

«Они все время говорят про Украину, и такое впечатление, что просто выпрашивают у нас это вторжение. Я думаю, что один из сценариев развития событий американцев достаточно простой. В принципе США де-факто готовы принять раздел Украины, но чтобы вся ответственность за это лежала на России», — заявил эксперт в эфире радио «ВестиFM».

Политолог предполагает, что США могут подтолкнуть Киев к обострению ситуации в Донбассе, чтобы вынудить Россию встать на защиту своих граждан, проживающих на территории ЛДНР. Такое развитие событий позволило бы Вашингтону одобрить раздел Украины, но при этом переложить всю ответственность за произошедшее на Москву.

Федеральное агентство новостей /

«США могут подкинуть еще помощи украинской армии, спровоцировать украинские власти на обострение ситуации в Донбассе, чтобы вызвать ответные действия российской стороны, в том числе военного характера. А потом обвинить Россию во всем, сказать, что минские соглашения не работают, объявить против нас санкции, и на оставшейся территории Украины закрепиться уже вполне основательно и навсегда», — предполагает аналитик.

В то же время Россию такой вариант развития событий не устраивает, уверен Михеев. И в первую очередь это объясняется тем, что после реализации данного сценария США фактически получат окончательный карт-бланш на размещение военных баз и ракет вблизи границ РФ.

«Думаю, что как один из вариантов такого раздела, они этот сценарий рассматривают. Пожертвовав какими-то территориями на Востоке Украины, все равно не совсем лояльными, они получают возможность не просто закрепиться на остальной территории Украины, но и разместить там все, что угодно, в том числе ракетные системы. Другой вопрос, что нас это не устраивает», — подчеркнул политолог Сергей Михеев.

Военный аналитик Алексей Леонков ранее объяснил, почему переговоры по безопасности между Россией и Соединенными Штатами были организованы в столь срочном порядке.