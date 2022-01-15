Kyodo: КНДР провела новый запуск ракет с железнодорожных платформ

Токио, 15 января. Северная Корея 14 января произвела новый ракетный запуск силами железнодорожного ракетного полка. Об этого говорится в сообщении японского агентства Kyodo.

Со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) издание сообщило, что этими испытаниями военное руководство КНДР подтвердили боеготовность и усиление потенциала полка. Известно, что военнослужащие запустили две тактические управляемые ракеты, которые смогли поразить цель в Японском море.

Как отметили в Министерстве обороны Японии, это уже третьи ракетные испытания Пхеньяна в 2022 году. В этот раз был осуществлен, как минимум, один запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

Ранее в Токио выразили протест Северной Корее в связи проведенными испытаниями новой гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно.