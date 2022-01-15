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Российские инструкторы помогли армии ЦАР стать сильнейшей на Африканском континенте

Весь мир
Российские инструкторы помогли армии ЦАР стать сильнейшей на Африканском континенте
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 15 января. Знания и опыт, полученные во время обучения у российских инструкторов, позволяют бойцам национальных сил обороны ЦАР (FACA) выполнять военные операции на всей территории Черного континента. Об этом сообщает издание Le Patriote Dechaine.

«Продолжающиеся кризисы безопасности, несогласие в вопросах внешней политики, вмешательство западных государств, а также усиливающаяся террористическая угроза заставляют аналитиков подвергать сомнению "великое братство" современной Африки.

В настоящее время страны региона невероятно уязвимы из-за отсутствия реальной поддержки со стороны братских государств. Именно поэтому вооруженные силы, натренированные российскими инструкторами, способны оказать помощь другим республикам материка, то есть начать работу на континентальном уровне», — пишут сотрудники СМИ.

По мнению местных журналистов, ЦАР долгое время сама находилась в неустойчивом положении, и только поддержка со стороны РФ помогла ей стабилизировать обстановку, а главное — ликвидировать угрозу со стороны боевиков. Отечественные специалисты, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», передали бойцам FACA необходимые знания и тактики, позволяющие справляться практически со всеми вызовами современности.

Российские инструкторы помогли армии ЦАР стать сильнейшей на Африканском континенте
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Благодаря опыту, полученному у союзников, армия страны не только способна защитить территорию площадью 623 000 квадратных километров, но и наводить порядок у соседей, действуя по приглашению. Таким образом можно смело говорить о том, что Москва поспособствовала выстраиванию совершенно новой и уникальной архитектуры безопасности в регионе. Она позволяет всей Африке прийти наконец к миру и стабильности», — заключили в Le Patriote Dechaine.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала материал о том, как в 2021 году отечественные специалисты помогли армии ЦАР защитить столицу от нападения радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

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