Иран намерен найти новые пути для возвращения права голоса в ООН

Тегеран, 15 января. Иран заявил о поиске «безопасных каналов» для внесения взносов в ООН ради восстановления утраченного права голоса.
«Исламская Республика всегда была привержена своевременной оплате своего членства, и мы уже показывали это на деле», — заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.
Дипломат с сожалением отметил, что Тегеран уже два года сталкивается с трудностями при осуществлении платежей из-за наложенных США санкций. Необходимые средства находятся на зарубежных счетах республики, доступ к которым сейчас полностью закрыт. Кроме того, введенные ограничения мешают совершить транзакции напрямую. Из-за этого, отмечает постпред, страна ищет новые способы осуществления нужных платежей.
Ранее на этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что Иран и еще семь стран лишены права голоса из-за просроченных взносов. Согласно уставу организации, такое ограничение может быть наложено, если размер задолженности государства-члена равен или превышает сумму, которую она должна была заплатить за два предыдущих года.
DISPATCHES | #Iran, #Venezuela & #Sudan have lost their right to vote at the @UN due to unpaid dues, secretary general @antonioguterres said.https://t.co/YmNL7xr1pC— Frontline (@frontline_india) January 13, 2022
Теперь Исламская Республика разблокирует свои возможности в Организации Объединенных Наций только после погашения долга, который составляет порядка 18 млн долларов.
Право голоса было отнято у иранцев и в прошлом году, все по тем же причинам. Исламская Республика располагает почти 7 млрд долларов на счетах в других странах, замороженных из-за введенных США санкций.
«Они не только оказали влияние на различные сферы (в Иране. — Прим. Ред.), в том числе на медицину, поставки оборудования, но и нарушили работу ООН. В прошлом году после переговоров с официальными лицами организации нам удалось решить эту проблему, использовав наши ресурсы за границей», — сказал Тахт-Раванчи.
После нескольких месяцев переговоров американское казначейство в 2021 году все же разрешило доступ к весьма небольшой части финансовых средств, располагающихся в Южной Корее. Этот шаг позволил Тегерану сделать минимальный взнос и восстановить свои полномочия в ООН как раз к июньским выборам членов Совбеза. Сейчас, когда пришло время новых платежей, страна опять была лишена своего права на участие в политике международной организации.
Американские рестрикции в отношении Тегерана начали вводиться с 2018 года, после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие от западных санкций.
Одностороннее решение об отказе от соглашений принял занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп. После смены лидера на Джо Байдена новая администрация выразила намерения вернуться к сделке, ради чего были инициированы венские переговоры.
Несмотря на это, дальнейшая судьба СВПД все так же туманна: стороны перешли уже к восьмому раунду переговоров, пока не обернувшихся никакими реальными результатами. Тегеран и Вашингтон требуют друг от друга встречного шага и не могут договориться, что должно быть сделано в первую очередь — отказ от санкций или ограничение ядерной программы.
Тем не менее оба ключевых участника дипломатического процесса уже говорят о том, что проходящий в настоящее время этап должен стать заключительным, определяющим их дальнейшие отношения.