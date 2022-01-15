Иран намерен найти новые пути для возвращения права голоса в ООН

Тегеран, 15 января. Иран заявил о поиске «безопасных каналов» для внесения взносов в ООН ради восстановления утраченного права голоса.

«Исламская Республика всегда была привержена своевременной оплате своего членства, и мы уже показывали это на деле», — заявил в пятницу постоянный представитель Ирана при международной организации Маджид Тахт-Раванчи.

Дипломат с сожалением отметил, что Тегеран уже два года сталкивается с трудностями при осуществлении платежей из-за наложенных США санкций. Необходимые средства находятся на зарубежных счетах республики, доступ к которым сейчас полностью закрыт. Кроме того, введенные ограничения мешают совершить транзакции напрямую. Из-за этого, отмечает постпред, страна ищет новые способы осуществления нужных платежей.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что Иран и еще семь стран лишены права голоса из-за просроченных взносов. Согласно уставу организации, такое ограничение может быть наложено, если размер задолженности государства-члена равен или превышает сумму, которую она должна была заплатить за два предыдущих года.

Теперь Исламская Республика разблокирует свои возможности в Организации Объединенных Наций только после погашения долга, который составляет порядка 18 млн долларов.

Право голоса было отнято у иранцев и в прошлом году, все по тем же причинам. Исламская Республика располагает почти 7 млрд долларов на счетах в других странах, замороженных из-за введенных США санкций.

«Они не только оказали влияние на различные сферы (в Иране. — Прим. Ред.), в том числе на медицину, поставки оборудования, но и нарушили работу ООН. В прошлом году после переговоров с официальными лицами организации нам удалось решить эту проблему, использовав наши ресурсы за границей», — сказал Тахт-Раванчи.

После нескольких месяцев переговоров американское казначейство в 2021 году все же разрешило доступ к весьма небольшой части финансовых средств, располагающихся в Южной Корее. Этот шаг позволил Тегерану сделать минимальный взнос и восстановить свои полномочия в ООН как раз к июньским выборам членов Совбеза. Сейчас, когда пришло время новых платежей, страна опять была лишена своего права на участие в политике международной организации.

Американские рестрикции в отношении Тегерана начали вводиться с 2018 года, после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ограничению иранской ядерной программы в обмен на снятие от западных санкций.

Федеральное агентство новостей /

Одностороннее решение об отказе от соглашений принял занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп. После смены лидера на Джо Байдена новая администрация выразила намерения вернуться к сделке, ради чего были инициированы венские переговоры.

Несмотря на это, дальнейшая судьба СВПД все так же туманна: стороны перешли уже к восьмому раунду переговоров, пока не обернувшихся никакими реальными результатами. Тегеран и Вашингтон требуют друг от друга встречного шага и не могут договориться, что должно быть сделано в первую очередь — отказ от санкций или ограничение ядерной программы.

Тем не менее оба ключевых участника дипломатического процесса уже говорят о том, что проходящий в настоящее время этап должен стать заключительным, определяющим их дальнейшие отношения.