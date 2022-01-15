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Le Patriote Dechaine: СБ ООН и миротворцы препятствуют восстановлению мира в ЦАР

Весь мир
Le Patriote Dechaine: СБ ООН и миротворцы препятствуют восстановлению мира в ЦАР
wikipedia.org  /  Public Domain

Банги, 15 января. Присутствие сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и оружейное эмбарго, наложенное на Центральноафриканскую Республику, препятствуют окончательному возвращению мира в страну, считают аналитики издания Le Patriote de Chaine.

«Вооруженные силы ЦАР (FACA) увеличили боевой потенциал благодаря российским специалистам. Опыт, полученный во время тренировок, позволил армии освободить более 90 процентов территорий, оккупированных боевиками.

Сейчас беглые главари бандформирований скрываются от правосудия, и в этом им помогают иностранные державы и оружейные санкции, препятствующие оснащению правительственных войск и окончательной ликвидации радикалов. Эмбарго несправедливо и бесчеловечно», — говорится в статье.

Вклад отечественных инструкторов позволил бойцам FACA разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Однако окончательная зачистка станет возможна только после отмены резолюций, считают корреспонденты:

Le Patriote Dechaine: СБ ООН и миротворцы препятствуют восстановлению мира в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Есть ли совесть у тех, кто лишил национальную армию современного снаряжения, необходимого ей для обеспечения безопасности жителей и сохранения территориальной целостности государства? Аналогичную проблему ЦАР испытывает с миротворцами ООН, которые с момента прибытия в страну не смогли стабилизировать обстановку и разобраться с преступниками».

Сотрудники СМИ уверены, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций намеренно сохраняет эмбарго на поставки вооружения, чтобы кризис в регионе продлевался. Таким образом сохраняется возможность продлевать мандат МИНУСКА.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подготовила расследование, в котором раскрываются связи миротворцев ООН с экс-главарем крупнейшей группировки в ЦАР.

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