Кадыров назвал представителей Ингушетии братьями чеченцев

Грозный, 15 января. Никто из Ингушетии не обратился к муфтию Чечни или к представителям рода главы республики Рамзана Кадырова за три дня. Об этом сообщил сам руководитель региона во время прямого эфира.

По словам Кадырова, у чеченцев и жителей Ингушетии никаких проблем нет, в частности тех, которые касаются лично главы республики.

«Сегодня в 17:30 прошло три дня, никто не объявил кровную месть, никто не обратился к старейшинам моего рода, к муфтию Чечни, и я благодарю за это Всевышнего. Это показывает, что мы братья», — сказал Кадыров.

Глава Чечни ранее потребовал от жителей Ингушетии обосновать претензии в его адрес. По словам политика, он готов ответить на все обвинения.