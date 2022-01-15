Экономист Делягин показал на фото превратившийся в каток тротуар в Петербурге

Известный экономист и политолог Михаил Делягин прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге. По его мнению, в некогда замечательном городе наступила пора «блатного феодализма». Таким собирательным термином он подписал снимок, который выложил в свой личный Instagram-блог.

Глядя на халатную уборку улиц Северной столицы, профессор Московского госинститута международных отношений назвал «одичалыми» обледенелые тротуары.

Pr Scr instagram.com / @m_delyagin

«Питерские тротуары сегодня», — неутешительно сообщил политик.

Городская проблема так сильно отозвалась не только в сердцах петербуржцев: многие подписчики из других городов принялись соревноваться в остроумии. Однако за тонкой иронией комментаторов скрывалось безусловное сочувствие и переживание за соотечественников, которые ежедневно не по своей воле вынуждены терпеть беспредел коммунальных служб.

«Даже видимости своей деятельности не создают... Полное безразличие. К побегу готовятся, такое ощущение. Так все не убежите, господа», — пишут в Сети.

«Надо срочно ввести локдаун, а то неизбежна эпидемия травм», — саркастично заявил пользователь социальной сети.

Тем временем губернатору Александру Беглову в рамках прямой линии рассказали о единственном способе борьбы с последствиями снегопадов. Эту неудобную тему обсудили руководитель пресс-службы администрации главы города Инна Карпушина и приглашенный эксперт — народный учитель России Майя Пильдес. При этом сам губернатор в разговоре почти не участвовал.