Washington Examiner: Россия смеется над сменившейся риторикой Байдена в адрес Москвы

Вашингтон, 15 января. Россия смеется над риторикой президента США Джо Байдена в адрес Москвы. Об этом заявили журналисты Washington Examiner в редакционном материале.

Авторы статьи проанализировали отношение Байдена к России. Во время предвыборной компании на тот момент будущий лидер проявлял агрессию по отношению к Москве. Теперь же его риторика смягчилась. Об этом свидетельствует отказ Демократической партии поддержать санкции против газопровода «Северный поток — 2», считают журналисты.

«Россия, должно быть, смеется над демократами, потому что их жесткая политика превратилась в далекое воспоминание», — говорится в материале издания.

Ранее стало известно, что Сенат США отклонил ограничения республиканца Теда Круза в отношении «СП-2». Для одобрения проекта необходимо было набрать 60 голосов. Однако большинство сенаторов отказались от инициативы политика.