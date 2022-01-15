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Аналитик Дура: Россия может открыть крупное производство боевых беспилотных вертолетов

Армия
Аналитик Дура: Россия может открыть крупное производство боевых беспилотных вертолетов
pixabay.com

Варшава, 15 января. Россия обладает необходимыми возможностями для крупносерийного производства беспилотных ударных вертолетов. Такое мнение высказал аналитик Максимилиан Дура в материале для польского издания Defence24.

По его словам, российские специалисты имеют несколько успешных проектов беспилотников вертолетного типа, которые можно адаптировать под размещение ударного вооружения. Эксперт высоко оценил имеющиеся преимущества РФ в этой сфере.

«У Вооруженных сил России есть из чего выбирать, и они могут очень быстро начать крупносерийное производство боевых беспилотных вертолетов», — подчеркнул Дура.

Он напомнил, что в РФ создана воздушная мишень-имитатор вертолета (ВМ-В), которая может оставаться в воздухе не менее двух часов на высоте около 2,5 километра. Изначальные характеристики российского беспилотного аппарата уступают, например, австрийскому аналогу Camcopter S-100, однако работы по модернизации ВМ-В сейчас остаются в приоритете.

Ранее сообщалось, что в России стартовали испытания беспилотного летательного аппарата с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Указанный дрон «оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС».

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