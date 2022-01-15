Донбасс, 15 января. Украинские силовики терроризируют мирное население, запугивают и вымогают деньги. Местные жители все чаще дают отпор «освободителям» из ВСУ. Военнослужащие ВСУ отказались вести огонь по позициям ЛНР из-за страха ответных ударов. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования дважды вели обстрелы Донецкой Народной Республики. На мариупольском направлении обороны обстрелян поселок Новоласпа, применялись автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие. На донецком направлении под огнем Вооруженных сил Украины был Спартак, здесь киевские силовики применяли 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. Информации о пострадавших среди гражданского населения и разрушениях не поступало.

В Луганской Народной Республике зафиксирован один обстрел с позиций ВСУ. Под огнем находился поселок Донецкий. Погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР. Защитники республики ответным огнем уничтожили одного силовика вооруженных сил противника.

Кроме того, как сообщили в Луганске, в районе поселка Логвиново подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы НМ ЛНР вовремя обнаружили и принудительно посадили беспилотный летательный аппарат ВСУ. Украинские военнослужащие пытались вести разведку позиций луганчан и фиксировать координаты для нанесения ударов.

Небоевые потери ВСУ

За неделю армия Киева потеряла 17 человек, 5 из которых погибли. Об этом свидетельствуют данные армейских корпусов ДНР и ЛНР. Речь идет только о небоевых потерях. Причины их различные — от инцидентов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения до подрывов на своих минных полях.

Местные жители Попасной избили военнослужащих ВСУ

Отдельно следует отметить инцидент, произошедший два дня назад в районе Попасной Луганской области. Информацию сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили показать местным жителям, кто здесь хозяин. Но последние оказались не из робкого десятка — вместо гражданских на больничные койки попали сами «защитники» Украины.

Федеральное агентство новостей /

Украинские силовики терроризируют мирное население

В Донецкой области, в городе Курахово, военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ сбил на автомобиле пенсионера, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Мужчина ждал на автобусной остановке транспорт, а управляющий автомобилем в состоянии наркотического опьянения военнослужащий ВСУ совершил на него наезд. Пенсионер скончался до приезда скорой.

СБУ запугивает мирных жителей

Представители Службы безопасности Украины терроризируют местных жителей прифронтовых территорий Донецкой области, сообщают в Народной милиции ДНР. Гражданских постоянно вызывают на допросы, запугивают, а также зачастую вымогают у них деньги. На тех, кто пытается сопротивляться и жаловаться на беспредел, заводят уголовные дела по любимым в СБУ статьям «Госизмена» и «Финансирование терроризма». Международные правозащитные организации по данным фактам предпочитают отмалчиваться.

Военнослужащие ВСУ отказались вести огонь по позициям ЛНР

Страх ответного огня со стороны ЛНР заставил военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ ослушаться приказа командования и не вести огонь по позициям луганчан, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел 10 января, когда военные ВСУ должны были по требованиям офицеров центра информационно-психологических операций произвести обстрелы позиций НМ. После этого на камеры украинских СМИ, по замыслу военных пропагандистов, солдаты должны были положительно оценить перспективы вступления Украины в НАТО. Но силовики отказались выполнять приказ. После на позиции ВСУ срочно прибыли боевики «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация), которые и выполнили задание.

1 Организация запрещена на территории РФ.