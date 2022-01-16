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Политолог Корнилов: «Двойные стандарты США привели к вою на «вашингтонских болотах»

Политика
Политолог Корнилов: «Двойные стандарты США привели к вою на «вашингтонских болотах»
Федеральное агентство новостей  / 

США втягивают страны в Североатлантический альянс, не интересуясь мнением граждан этих государств. Об этом в беседе с ФАН заявил политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Как стало известно, глава МИД России Сергей Лавров указал на отсутствие уважения к суверенитету Финляндии и Швеции у тех, кто хочет вступления этих стран в НАТО.

«Согласен с Лавровым на 100%. Когда Россия высказывает свое нежелание видеть Украину в НАТО, мы слышим дикие крики: «Нельзя вмешиваться! Да кто вы такие!» Когда же Виктория Нуланд на брифинге в Госдепе говорит, что при пяти или шести президентах США всегда приглашают Финляндию и Швецию в НАТО, оказывается, это нормально, хотя, казалось бы, какое ее дело. Вы хоть спросили мнение жителей этих стран?» — сказал политолог.

Владимир Корнилов также привел конкретный пример политики двойных стандартов Запада.

«В этом и заключается двурушничество Соединенных Штатов Америки, да и самого НАТО. Они кричат, что это демократический блок. При этом, когда втягивают какие-то страны в Североатлантический альянс, совершенно не спрашивают их мнение. Самый недавний случай — выкручивание рук Македонии с тем, чтобы вынудить ее вступить в Североатлантический альянс. Население ответило отказом. Все равно страну переименовали, дальше следуют стандартные процедуры», — пояснил собеседник ФАН.

Двойные стандарты США привели к вою на «Вашингтонских болотах»: политолог Корнилов
ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он напомнил, что Россия тоже умеет отстаивать свои национальные интересы.

«Замглавы МИД РФ Сергей Рябков дипломатично ушел от ответа на вопрос, рассматривается ли распространение военной инфраструктуры России на Кубу или Венесуэлу. Посмотрите, какой уже вой стоит на «вашингтонских болотах»: «Не сметь! Мы жестко отреагируем! Ни в коем случае!» Подождите-ка, а что такое? Вы же несколько недель рассказывали, что выбор оборонных конструкций той или иной страны — их суверенное право», — подытожил историк.

Ранее политик Франц Клинцевич в беседе с ФАН рассказал, как американская элита ведет свою страну к пропасти. По его словам, после распада СССР США сделали много серьезных ошибок.

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сша нато лавров корнилов
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