Рост потребления мобильного интернета зафиксирован в январе

Москва, 15 января. Оператор «Билайн» установил, что российские граждане расходовали мобильный интернет в первый месяц 2022 года более активно, чем в январе прошлого года. Об этом пишет «Прайм».

Мобильный интернет-трафик в стране в начале года расходовался на 35% больше, чем за такой же период прошедшего года. При этом рост сетевого потребления в Москве достиг 48,8%.

Выяснилось, что повышение потребления интернета фиксировалось на протяжении первых дней месяца. В период с 1 по 6 января динамика не подвергалась изменениям, но 7 января интернет-трафик просел на 58%. После 8 января потребление вернулось к показателям начала января.

Эксперты определили, что голосовой трафик за рассматриваемый временной промежуток сократился на 7,7%. А трафик с 31 декабря на 1 января в российской столице подскочил на 44,6%, голосовой расход при этом снизился на 16,5%.

Главные по потреблению интернета города России в новогодние праздники — это Москва, Петербург, а также Ставрополь. Согласно данным исследования, больше всего Сетью пользовались представители мужской половины человечества, чей возраст варьируется от 25 до 45 лет. Женщины аналогичной возрастной группы заняли второе место, а «бронза» досталась мужчинам от 45 до 65 лет.

Перед Новым годом РФ выступила с инициативой по формированию международного соглашения, регулирующего управление Всемирной паутиной. Соответствующей информацией поделился замглавы МИД по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.