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Командующий ЮВО Дворников: армейский корпус в Крыму усилят ракетным дивизионом

Армия
Командующий ЮВО Дворников: армейский корпус в Крыму усилят ракетным дивизионом
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 15 января. Расположенный в Крыму 22-й армейский корпус будет усилен благодаря формированию в его составе нового ракетного дивизиона. Об этом рассказал командующий Южным военным округом (ЮВО) Александр Дворников.

По его словам, в 2022 году продолжится усиление боевого потенциала округа, в том числе завершится создание 19-й и 20-й мотострелковый дивизий в составе соответственно 58-й и 8-й армий. Дворников уточнил, что они будут пополнены мотострелковым полком и танковым батальоном.

«Усилим 22-й армейский корпус, дислоцированный в Крыму, сформировав в его составе ракетный дивизион», — заявил он.

Ранее сообщалась, что доля современных образцов вооружения в подразделениях ЮВО достигнет 72% в 2022 году. Всего они получат порядка трех тысяч единиц различного вооружения и боевой техники в этом году.

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