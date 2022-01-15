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Кошка Ася из Тверской области повалялась в грязи и взорвала TikTok

  /   Обновлено: 15 января 2022 19:30
Общество
Кошка Ася из Тверской области повалялась в грязи и взорвала TikTok
pixabay.com

Тверь, 15 января. Красивая кошка из Тверской области элегантно искупалась в грязи. Происходящее во дворе ее хозяйка сняла на видео и выложила его в TikTok.

Всего за несколько дней ролик посмотрели более 2 млн человек. На нем длинношерстная трехцветная кошка по кличке Ася решила поиграть с талой водой, которая образовалась в ямах на дороге. Четырехлапая увлеченно прыгала по лужам и барахталась в грязи.

«Что толку, что я мою полы? Сейчас только крыльцо вытерла, она пришла и все покрывала испачкала», — заявила хозяйка кошки.

В Японии в ноябре 2021 года открылся дом для игр и общения с кошками. Его посетители могут поиграть с пушистиками, покормить их, побаловать кошачьей мятой или просто погладить. Многие японцы приходят сюда, чтобы поработать в расслабленной атмосфере.

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