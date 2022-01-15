Два заместителя главы ЦБ Набиуллиной покинут свои посты

Москва, 15 января. Заместители главы Банка России Эльвиры Набиуллиной Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин покинут свои посты. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

Первый зампред Сергей Швецов уйдет со своей должности 21 марта. Пока он не «принял решение продолжить карьеру» в другом месте. Зампред Дмитрий Скобелкин оставит свой пост уже 25 января.

Директор Юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов назначен с 17 января статс-секретарем — заместителем председателя ЦБ. На этом посту он станет курировать вопросы взаимодействия Банка России с Госдумой и Советом Федерации. Заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин назначен с 17 января 2022 года первым зампредседателя регулятора.

Центральный банк РФ запустит в январе цифровой рубль. Пилотирование новой формы валюты продлится в течение всего года.