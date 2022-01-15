Александр Петров перечислил имена наиболее влиятельных российских актрис

Москва, 15 января. Звезда фильма «Текст» и сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров назвал имена актрис, которых он считает самыми известными и влиятельными в отечественной киноиндустрии. Актер включил в этот список сразу четырех коллег женского пола.

Петров не согласен с утверждением, что кино по-прежнему остается «мужским клубом», где девушек выделить труднее. По словам актера, в последнее время женский персонаж как главная героиня фильма встречается все чаще. Как отметил артист в интервью «МК», сегодня в этой сфере есть сразу несколько громких женских имен.

«Сегодня у нас есть очень известные и влиятельные актрисы: Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Рената Литвинова, Виктория Исакова», — перечислил их Петров.

Prt Scr youtube.com / Надежда Стрелец

Актер добавил, что в отечественной киноиндустрии есть много женщин-режиссеров, берущих на себя крупные бюджеты и большие команды и выпускающих успешное кино. По мнению артиста, восприятие кино как мужского мира уже устарело. Сегодня женщины могут не только играть в фильмах, но и снимать их сами, а также получать награды наравне с мужчинами, что Петров считает «очень классной тенденцией».

«Мне, например, совершенно не важен пол режиссера, с которым я работаю. Гораздо важнее его талант», — подытожил актер.

Ранее Александр Петров показал свою роскошную двухэтажную квартиру. В элитных апартаментах артиста есть огромная гостиная и сауна.