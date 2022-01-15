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Сервис Hulu опубликовал тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Общество
Сервис Hulu опубликовал тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Лос-Анджелес, 15 января. Американский стриминговый сервис Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, показал в Twitter тизер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли.

В коротком ролике Айзек предстает в образе супергероя Марка Спектора (Лунный рыцарь). Согласно оригинальным комиксам, это бывший наемник, получивший силу египетского божества Хонсу. Подробностей о сюжете пока нет. Первый трейлер сериала появится 17 января.

Сервис Hulu опубликовал тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком
Prt Scr twitter.com / @hulu

Главного злодея в шоу сыграет Итан Хоук («Виновный», «Тесла»). Проект продюсирует глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слэйтер — создатель «Академии «Амбрелла» и «Тетради смерти». Сериал выйдет в 2022 году на сервисе Disney+.

Ранее актриса Лесли Грейс показала костюм Бэтгерл, который создавался для одноименного сериала. Премьера телешоу состоится в конце года на стриминге HBO Max.

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сериал оскар айзек hulu
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