Сервис Hulu опубликовал тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком

Лос-Анджелес, 15 января. Американский стриминговый сервис Hulu, принадлежащий The Walt Disney Company, показал в Twitter тизер сериала «Лунный рыцарь» с Оскаром Айзеком в главной роли.

В коротком ролике Айзек предстает в образе супергероя Марка Спектора (Лунный рыцарь). Согласно оригинальным комиксам, это бывший наемник, получивший силу египетского божества Хонсу. Подробностей о сюжете пока нет. Первый трейлер сериала появится 17 января.

Prt Scr twitter.com / @hulu

Главного злодея в шоу сыграет Итан Хоук («Виновный», «Тесла»). Проект продюсирует глава Marvel Кевин Файги и Джереми Слэйтер — создатель «Академии «Амбрелла» и «Тетради смерти». Сериал выйдет в 2022 году на сервисе Disney+.

Ранее актриса Лесли Грейс показала костюм Бэтгерл, который создавался для одноименного сериала. Премьера телешоу состоится в конце года на стриминге HBO Max.