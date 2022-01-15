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Депутат Госдумы Никонов ответил на слова дипломата Нуланд о «вторжении» России на Украину

Политика
Депутат Госдумы Никонов ответил на слова дипломата Нуланд о «вторжении» России на Украину
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 15 января. Американские власти тратят деньги на фантазии о своих маниакальных фобиях. Таким мнением в Telegram-канале поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Депутат прокомментировал слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «вторжении» России на Украину. Политик удивился действиям Вашингтона. По его словам, вместо таких заявлений им следовало бы разработать план по нормализации отношений с Москвой.

«Вот, оказывается, на что Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков. На фантазии о собственных маниакальных фобиях. Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой», — ответил Никонов.

Ранее американский дипломат сообщила, что Соединенные Штаты располагают 18 сценариями на случай «вторжения» России на Украину. Нуланд также добавила, что Вашингтон работает над письменным ответом для Москвы по безопасности.

Западные государства распространяют сведения о якобы возможном "вторжении" РФ в соседнее государство. В Кремле неоднократно комментировали эти заявления и подчеркивали, что российская сторона не намерена ни на кого «нападать».

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россия сша нуланд никонов
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