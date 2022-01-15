Планетологи доказали существование гигантского экзоспутника вне Солнечной системы

Вашингтон, 15 января. Астрономы получили доказательства существования гигантского спутника, который вращается вокруг экзопланеты Kepler-1708b.

Это второй космический объект такого рода, обнаруженный за пределами Солнечной системы. Размеры экзолуны в 2,6 раза больше параметров Земли. Поиски экзоспутников пока для астрономов являются сложной задачей из-за низкой чувствительности телескопов, при этом ученые открыли уже более десяти тысяч экзопланет.

«Поэтому неудивительно, что первыми мы нашли столь необычные спутники, как Kepler-1625b-i и Kepler-1708b-i, так как их гораздо проще обнаружить из-за их гигантских размеров», – пояснил один из авторов статьи, профессор Колумбийского университета Дэвид Киппинг.

Астрономы нашли следы существования экзоспутника около газового гиганта Kepler-1708b, который вращается вокруг звезды наподобие Солнца. Светило расположено в созвездии Лебедя на расстоянии 5,5 тыс. световых лет от Земли. Ученые надеются, что новый телескоп James Webb поможет разузнать об открытии подробности.

Обзорный телескоп с широким полем зрения, позволяющий наблюдать, выслеживать и исследовать космический мусор, астероиды и кометы в Солнечной системе, начал работу в Гаване. Удаленный центр управления роботизированной обсерваторией располагается в Москве.