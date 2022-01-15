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Спасательное судно «Эпрон» впервые в составе ВМФ РФ направляется в Средиземное море

  /   Обновлено: 15 января 2022 19:17
Армия
Спасательное судно «Эпрон» впервые в составе ВМФ РФ направляется в Средиземное море
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Севастополь, 15 января. Спасательное судно «Эпрон» Черноморского флота впервые выполнит задачи в составе постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море. Об этом рассказали в пресс-службе ЧФ.

В сообщении отмечается, что спасательное судно в настоящее время движется в направлении Средиземного моря, проходя черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. На борту «Эпрона» находится группа ученых из севастопольского Института биологии южных морей. В процессе экспедиции они выполнят работу по исследованию экологического состояния морей Средиземноморского бассейна.

«Это первое выполнение задач в Средиземном море в составе постоянной оперативной группировки ВМФ России», — рассказали в пресс-службе.

Ранее экипажи кораблей Тихоокеанского флота приняли участие в совместных российско-индийских маневрах PASSEX. Учения прошли в Индийском океане.

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вмф рф спасательное судно эпрон
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