Глава Офиса президента Украины потребовал назвать противников вступления Киева в НАТО

Киев, 15 января. Некоторые члены Североатлантического альянса настроены против вступления Украины в НАТО, и Киев хочет знать, что это за страны, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Le Figaro.

По словам политика, украинское государство уже сделало выбор. Киев заслуживает членства в НАТО и будет идти по пути вступления в Альянс.

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — отметил Ермак.

Глава офиса президента добавил, что решение о принятии Украины в военно-политический блок должно быть единогласным, поэтому нельзя точно сказать, когда это произойдет.

Журналисты The New York Times ранее сообщили, что Украина не сможет получить одобрение всех членов НАТО на вступление в Альянс.