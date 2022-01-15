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Глава Офиса президента Украины потребовал назвать противников вступления Киева в НАТО

Политика
Глава Офиса президента Украины потребовал назвать противников вступления Киева в НАТО
president.gov.ua

Киев, 15 января. Некоторые члены Североатлантического альянса настроены против вступления Украины в НАТО, и Киев хочет знать, что это за страны, заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью Le Figaro.

По словам политика, украинское государство уже сделало выбор. Киев заслуживает членства в НАТО и будет идти по пути вступления в Альянс.

«Мы ждем решения давно. Если какие-то страны против нашего вступления, мы имеем право это знать», — отметил Ермак.

Глава офиса президента добавил, что решение о принятии Украины в военно-политический блок должно быть единогласным, поэтому нельзя точно сказать, когда это произойдет.

Журналисты The New York Times ранее сообщили, что Украина не сможет получить одобрение всех членов НАТО на вступление в Альянс.

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Все новости / Политика / Глава Офиса президента Украины потребовал назвать противников вступления Киева в НАТО
украина нато ермак
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