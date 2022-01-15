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Журналист Зеленский не оставил богатого наследства своей жене и детям

Общество
Журналист Зеленский не оставил богатого наследства своей жене и детям
Global Look Press  /  Igor Primak/Russian Look

Москва, 15 января. Телеведущий Михаил Зеленский, скончавшийся в Доминикане, жил скромно и не имел склонности к накопительству. Именно поэтому он не оставил большого наследства своим близким, заявил его коллега Николай Сергеев.

Журналиста похоронят на столичном Троекуровском кладбище. Все расходы по транспортировке тела на родину и погребению взяла на себя ВГТРК, где Зеленский работал много лет. Две дочери от первого брака, вдова и родители ведущего являются его наследниками. По словам Сергеева, Зеленский жил небогато.

«Я даже не знаю, было ли ему что завещать. Несмотря на всю свою известность, Миша был человеком крайне скромным, не гнался за какими-то материальными благами. Насколько мне известно, даже жил в съемной квартире. Когда мы начинали создавать «Билет в Большой», у нас вообще денег не было», — поделился он с изданием «СтарХит».

Сергеев добавил, что его коллега часто работал на голом энтузиазме. Он надеялся на помощь спонсоров, искал новые возможности для творчества. Учитывая гонорары на телеканале «Культура», Зеленский не мог скопить много денег. При этом он всегда «кайфовал и куражился» от своего дела, добавил Сергеев.

О смерти Зеленского рассказала его жена Мила Рубинчик. По ее словам, супругу внезапно стало плохо, ему потребовалась помощь медиков. Однако до медпункта журналист не дошел, он умер прямо у входа.

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