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Спикер парламента Ливии проведет ряд встреч в преддверии формирования нового кабмина

Весь мир
Спикер парламента Ливии проведет ряд встреч в преддверии формирования нового кабмина
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 15 января. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех организует сегодня ряд встреч с видными политическими деятелями страны.

Мероприятия проходят в рамках консультаций председателя парламента касательно формирования нового кабинета министров взамен ныне действующего Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой. Срок полномочий ПНЕ истек еще 24 декабря одновременно с несостоявшимися общенациональными выборами.

 

 

Источник из Форума политического диалога (ФПД) сообщил местным СМИ, что Агила Салех прибыл в город Аль-Кубба для проведения встреч с несколькими политиками, включая члена ФПД Абдаллу Османа, бывшего вице-премьера Правительства национального согласия (ПНС) Ахмада Майтыга, бизнесмена и кандидата на пост главы государства Мухаммада аль-Мунтасира и некоторых других. Кроме того, ожидаются переговоры Салеха с заместителем председателя Президентского совета Абдаллой аль-Лафи.

В понедельник, 17 января, состоится очередное заседание Палаты представителей в Тобруке. Председателем выступит вернувшийся на пост спикера Агила Салех, который временно покинул должность в связи с выдвижением своей кандидатуры на выборах. В ходе сессии парламент обсудит вопросы формирования нового переходного правительства.

В Бенгази 21 декабря прошла историческая встреча, в которой приняли участие фельдмаршал Халифа Хафтар, экс-министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, заместитель председателя ПНС Ахмад Майтыг, бизнесмен Мухаммад аль-Мунтасир, лидер движения «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед и некоторые другие. Присутствовали также ряд депутатов парламента и спикер Агила Салех. Политики обсудили вопросы национального примирения и дальнейшую координацию действий.

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Все новости / Весь мир / Спикер парламента Ливии проведет ряд встреч в преддверии формирования нового кабмина
ливия
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