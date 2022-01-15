Юлия Снигирь опубликовала новые кадры со съемок фильма «Воланд»

Москва, 15 января. Актриса Юлия Снигирь показала два новых кадра, сделанных в процессе съемок фильма «Воланд». Знаменитость продемонстрировала, как выглядят некоторые ее костюмы для ленты.

Снигирь опубликовала фото со съемок кинокартины режиссера Михаила Локшина на своей странице в Instagram. На первом фото актриса прогуливается рядом со своим мужем Евгением Цыгановым, который стал ее коллегой по «Воланду». На артистке надето фиолетовое платье с тройными тонкими бретелями.

Pr Scr instagram.com / @yuliasnigir

На втором снимке Снигирь стоит спиной к камере возле винтажного автомобиля. Актриса предстала перед поклонниками в бордовом бархатном платье с открытой спиной и длинных серых перчатках.

«Я очень люблю свои костюмы в фильме «Воланд». Из самого любимого — винтажное платье 30-х, которое Галя Солодовникова (художник по костюмам) нашла в Берлине (на втором фото)», — подписала кадры звезда кино.

Prt Scr instagram.com / @yuliasnigir

Фильм «Воланд» рассказывает о писателе, превратившемся в изгоя после литературного скандала. Он встречает Маргариту (Юлия Снигирь), которая становится его музой и возлюбленной. Литератор начинает писать новый роман о загадочном Воланде, ставшем главным героем, но постепенно перестает ощущать грань между реальностью и вымыслом.

Съемки кинокартины, выход которой запланирован на 2022 год, уже завершились. Ранее в честь этого события в Сети опубликовали постер ленты.