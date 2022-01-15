Путин поручил представить предложения по магистрали к Троценко в Арктике до 10 мая

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин поручил разобрать предложения по созданию железнодорожного маршрута в Арктике к порту Троценко до 10 мая.

Правительство обязано до 10 мая представить разработанные предложения по созданию железнодорожного маршрута к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Ответственным исполнителем назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

«Безусловно, это хороший проект, и над ним нужно продолжать работу. Разгрузить Транссиб — это абсолютно верно даже со стратегической точки зрения, на будущее», — отмечал президент.

Первый состав с вагонами-автомобилевозами прибыл из Китая в порт Санкт-Петербурга. Уникальное событие оценили участники телемоста, в котором принимал участие начальник ОЖД Виктор Голомолзин.