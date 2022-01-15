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Депутат Саиров назвал увольнение родственников Назарбаева следствием деолигархизации

Политика
Депутат Саиров назвал увольнение родственников Назарбаева следствием деолигархизации
pixabay.com  /  Free-Photos

Нур-Султан, 15 января. Увольнения родственников бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева связаны с программой деолигархизации. Об этом сказал член парламента республики Ерлан Саиров.

Недавно стало известно, что зятья Назарбаева Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев, которые возглавляли национальные компании, покинули должности. По словам Саирова, кадровые перестановки проходят в рамках программы президента Касым-Жомарта Токаева.

«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ. Концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы, поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Касым-Жомарта Токаева», — объяснил политик в эфире «Говорит Москва».

В субботу, 15 января, также появилась информация об увольнении заместителя министра энергетики Жумбая Карагаева. Он подозревается в превышении полномочий.

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Казахстан назарбаев олигарх
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