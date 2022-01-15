Андрей Аршавин занял пост заместителя гендиректора «Зенита»

Санкт-Петербург, 15 января. Экс-полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин получил новую должность в клубе из Северной столице.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о назначении Андрея Аршавина его заместителем. Об этом спортивный функционер рассказал журналистам ТАСС.

«Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким — учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе», — подчеркнул Медведев.

Аршавин является одним из самых титулованных футболистов в истории «Зенита». В составе петербургского клуба он завоевывал Кубок УЕФА и трижды становился чемпионом России. В 2018 году Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.