Цунами высотой более метра зафиксировали на юго-западе Японии

Токио, 15 января. Цунами высотой около 1,2 метра накрыло юго-запад Японии, сообщают местные СМИ. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Специалисты заявили, что волны могут накрыть все тихоокеанское побережье страны. Также во власти стихии может оказаться Токийский залив. Ранее в Японии ввели угрозу цунами высотой до трех метров.

Причиной природного катаклизма стало извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай. Король Тонги Тупоу VI был вынужден покинуть дворец в столице страны Нукуалофе. После извержения вулкана в воде оказались несколько районов Нукуалофе, в том числе вблизи королевского дворца.