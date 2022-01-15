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Цунами высотой более метра зафиксировали на юго-западе Японии

  /   Обновлено: 15 января 2022 19:08
Происшествия
Цунами высотой более метра зафиксировали на юго-западе Японии
pixabay.com

Токио, 15 января. Цунами высотой около 1,2 метра накрыло юго-запад Японии, сообщают местные СМИ. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Специалисты заявили, что волны могут накрыть все тихоокеанское побережье страны. Также во власти стихии может оказаться Токийский залив. Ранее в Японии ввели угрозу цунами высотой до трех метров.

Причиной природного катаклизма стало извержение подводного вулкана Хунга-Хаапай. Король Тонги Тупоу VI был вынужден покинуть дворец в столице страны Нукуалофе. После извержения вулкана в воде оказались несколько районов Нукуалофе, в том числе вблизи королевского дворца.

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япония чп цунами
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