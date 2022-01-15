Депутат ЕП Ващиковский призвал ввести санкции против поддерживающих Путина знаменитостей

Мадрид, 15 января. Власти России «не хотят» решать проблемы через взаимодействие с международными структурами, а намерены контактировать лишь с отдельными странами, заявил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Витольд Ващиковский.

По словам польского политика, российский президент Владимир Путин якобы намерен вернуть своей стране влияние времен Советского Союза.

«Несколько лет назад он (Путин. — Прим. ФАН) назвал распад Советского Союза величайшей трагедией в истории России. [Он] хочет восстановить могущество России на уровне СССР», — отметил Ващиковский в интервью El Confidencial.

На фоне этого парламентарий призвал коллективный Запад «противостоять империализму и российской агрессии» и внедрить санкции в отношении знаменитостей, которые поддерживают Путина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил о готовности Москвы к любым санкциям Запада. По его словам, от иностранных представителей можно ожидать все что угодно.