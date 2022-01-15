Политолог Корнейчук напомнил, как жили пенсионеры Украины при Януковиче

Киев, 15 января. Стремительный рост цен не только на энергоносители, но и на самые разные товары народного потребления стал главной проблемой Украины в последние месяцы.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что власти страны могли бы не просто решить, но и предотвратить данную проблему, если бы действовали по примеру экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Эксперт напомнил, что до 2014 года цены на Украине, особенно на продовольствие, держались на довольно низком уровне.

«Можно вспомнить времена "страшного и ужасного" Януковича, которого все так не любили. Тогда цены на продукты были доступны, и пенсионеры могли себе позволить купить красной рыбы и даже икры — такие вот были замечательные времена», — заявил аналитик в эфире UkrLive.

Корнейчук подчеркивает, что в тот период производители тоже легко могли создать дефицит товаров и поднять цены до небывалых высот. Однако сделать это им не позволяли именно власти страны.

По словам эксперта, кабмин каждый год подсчитывал, какое количество зерна должно остаться внутри страны для того, чтобы украинцы гарантированно были обеспечены продовольствием. Соответственно, на экспорт зерна устанавливались квоты, превысить которые зеротрейдеры просто не могли.

«Зернотрейдеры на Украине — это в основном транснациональные корпорации, принадлежащие американцам. Они начинали орать, подключать американские посольства, угрожать жалобами в ВТО, но все равно получали категорическое нет, потому что это вопрос национальной безопасности», — напомнил политолог.

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Такими же твердыми методами правительство Азарова действовало, когда производители масла или, например, курятины пытались вступить в сговор и единовременно поднять цены на товары на 30-40%.

«Их вызывали в антимонопольный комитет и говорили, что или они получат штрафы на сотни миллионов гривен, или им стоит умерить аппетиты. И позволяли им повысить цены только процентов на 10 — в рамках инфляции», — отмечает Корнейчук.

Эксперт подчеркивает, что именно так должно осуществляться государственное регулирование рынка, чтобы соблюсти интересы не только крупных корпораций, но и простых граждан страны.

«Это называется регулирование и участие государства в рыночной экономике. Потому что государство имеет полное право соблюдать национальные интересы, а не дать все вывезти или позволить производителям в 10 раз поднять цены, а потом говорить про свободный рынок», — считает аналитик.

Политолог Дмитрий Корнейчук уверен, что нынешние украинские власти могли бы действовать аналогичным образом, если бы имели политическую волю и были хоть немного заинтересованы в благополучии Украины и ее граждан.