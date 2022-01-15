Милонов о Стефани Уильямс: Ни одна уборщица из Госдепа не имеет права вмешиваться в дела Ливии

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов считает, что ни одна уборщица из Госдепа в лице спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс не имеет права навязывать Ливии сроки проведения всеобщих выборов.

Гражданка США в интервью телеканалу CNN призвала переходное Правительство национального единства (ПНЕ) североафриканского государства подготовить и провести плебисцит до конца июня 2022 года. Ливийские активисты и чиновники обрушились с резкой критикой в ее адрес, обвинив в грубом вмешательстве во внутренние дела страны.

Виталий Милонов в беседе с ФАН поддержал граждан и экспертов Ливии.

«Американские функционеры третьей руки спутали области своей компетенции. Не ей (Стефани Уильямс. — Прим. ФАН) делать такие заявления. На Западе есть более-менее адекватные и официальные представители и спикеры. Их точку зрения можно выслушать, но нужно брать во внимание, что эти люди не ливийцы. Они не имеют право диктовать и навязывать свое мнение Триполи. Не исключаю, что представитель одной страны может не навязчиво, очень вежливо выказать свое предположение о ситуации в другом государстве, но никак не уборщица из Госдепа», — сказал он.

ly.usembassy.gov / U.S. Embassy in Libya

Депутат Госдумы отметил, что Уильямс забыла о своих прямых обязанностях. Не исключено, что она решила вспомнить былые времена, когда занимала должность главы МООНПЛ.

«Спецсоветник должен собирать аналитический материал для генсека ООН Антониу Гутерреша, который, на основании этих документов, может сформировать определенное предложение и озвучить его руководству страны. У Стефани нет никакой самостоятельной функции, максимум она может кофе купить в буфете ООН. Ее заявление по выборам в Ливии является типичным американским подходом, когда каждый третьесортный чиновник из Госдепа в принципе уже может высказывать не то чтобы предположения, а давать указания главам других государств», — указал он.

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Виталий Милонов также положительно отреагировал на решение заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина вызвать спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс в Москву. Ожидается, что встреча состоится 17 января.

«Россия в этой ситуации правильно поступила. Она собирается отстаивать интересы ливийского народа. Граждане и переходное правительство обязаны сами решить, каким образом, как и когда провести выборы. Я не сомневаюсь, что, когда это будет возможно, всеобщее голосование состоится», — подытожил он.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей одним из первых высказался по поводу назначения Стефани Уильямс спецсоветником генсека ООН по Ливии. По его словам, она стала «вестником войны», который добился срыва процесса голосования в североафриканском государстве.