Роскосмос планирует выпустить облигации для привлечения частных инвесторов

Москва, 15 января. Роскосмос может выпустить облигации с целью привлечения инвесторов. Об этом заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников, сообщает РИА Новости.

Средства, полученные от российских и зарубежных инвесторов, могут быть направлены на реализацию масштабных проектов.

«Если будет такая потребность, то мы сможем выпускать облигации, привлекая инвестиции, в том числе частные и зарубежные инвестиции», — заявил Овчинников.

Роскосмос получил высший кредитный рейтинг, который распространяется не только на государственную корпорацию, но и на некоторые ее дочерние предприятия. По мнению главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, это открывает перспективы для модернизации отрасли и привлечения средств частных инвесторов.

Европейское космическое агентство гордится сотрудничеством с российской космической корпорацией, об этом заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер