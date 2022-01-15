Сирийцы развернули американский военный конвой у города Эль-Камышлы

Дамаск, 15 января. Американский военный конвой не смог пройти через контрольно-пропускной пункт «Дамхия» в окрестностях города Эль-Камышлы, расположенного на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

Подразделения правительственной армии заблокировали проезд пяти бронеавтомобилям ВС США, которых сопровождали боевики из проамериканской курдской группировки «Сирийские демократические силы» (СДС), контролирующей территории Заевфратья.

Для пресечения спорной ситуации и предотвращения вероятности вооруженной конфронтации на КПП оперативно прибыла группа сотрудников военной полиции РФ, ведущих контроль за обстановкой в регионе. После этого военнослужащие Соединенных Штатов были вынуждены развернуться и двинуться в обратном направлении.

Американцы и союзные им боевики не отказались от поставленной перед ними задачи и решили доехать до своей цели по альтернативному маршруту в обход блокпостов Сирийской Арабской Армии (САА). Тем не менее и этот план реализовать не удалось: другую дорогу перекрыли уже местные жители, заявившие о незаконном присутствии западных сил на территории САР.

Граждане арабской республики не в первый раз открыто выступают против американских военных. Так, только в конце декабря 2021 года силы САА дважды предотвращали аналогичные попытки американцев проникнуть на контролируемую Дамаском территорию: конвои разворачивали у поселков Телль Шахаб и Эд-Дардара.

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Случаи же, когда силам армии США мешают простые граждане, также происходят регулярно. Один из последних инцидентов в районе Эль-Камышлы фиксировался во второй половине ноября.

Подразделения Соединенных Штатов находятся в Сирии незаконно и оказывают военную помощь боевикам СДС, а также вместе с ними удерживают контроль над восточными районами республики. На этих территориях ведется нелегальная добыча нефти и газа, которые контрабандным путем вывозятся в Ирак. Все это естественно не проходит мимо простых граждан, полных решимости противостоять преступлениям вторгшихся на их родину сил.