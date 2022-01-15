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Путин поручил подготовить предложения по господдержке климатических проектов

  /   Обновлено: 15 января 2022 18:45
Экономика
Путин поручил подготовить предложения по господдержке климатических проектов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 января. Правительство РФ совместно с РСПП должно подготовить к 1 мая предложения по распределению мер господдержки реализации инвестиционных проектов в климатической сфере. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" и представить предложения... По распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов», — говорится в перечне поручений ро, опубликованном на сайте Кремля.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников ранее рассказал, как климатические проекты помогут стране быстрее достичь углеродной нейтральности. По его словам, лес является лучшим поглотителем углекислого газа. Потребности лесного хозяйства в инвестициях Советников оценивает в 19 млрд рублей.

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