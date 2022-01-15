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Бывший генсек НАТО Расмуссен не исключил «мгновенное» включение Швеции и Финляндии в став блока

Политика
Бывший генсек НАТО Расмуссен не исключил «мгновенное» включение Швеции и Финляндии в став блока
nato.int  /  NATO

Хельсинки, 15 января. Швеция и Финляндия смогут вступить в НАТО, как только отправят запрос. Такое заявление сделал бывший генеральный секретарь Альянса Фог Расмуссен.

По его словам, Стокгольм и Хельсинки могут приступить к обсуждению этого вопроса в случае обострения ситуации на Украине.

«Если Финляндия и Швеция подадут прошение о вступлении, мы сможем принять решение мгновенно. Вы сможете стать членом уже на следующий день, потому что соответствуете всем необходимым критериям членства», — сказал Расмуссен финской общественной телерадиокомпании Yle.

Он уверен, что Россия во время саммита с НАТО потребовала наложить вето на расширение военного блока. Однако, по словам бывшего генсека, двери Альянса всегда останутся открытыми.

Москва в декабре направила США и НАТО проект договора по гарантиям безопасности. В частности Россия предлагает организации отказаться от расширения на восток и размещения сил на территории постсоветских стран. Сенатор Константин Косачев уверен, что Запад игнорирует эту инициативу.

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нато финляндия швеция
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