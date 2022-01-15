Канье Уэст купил дом напротив особняка Ким Кардашьян, чтобы видеться с детьми

Лос-Анджелес, 15 января. Рэпер Канье Уэст приобрел недвижимость рядом с домом своей жены Ким Кардашьян, поскольку хотел чаще видеться с детьми. Однако звезда реалити-шоу против этой затеи.

Уэст как-то пришел в гости к Кардашьян, однако охранники не пустили его в дом. Музыкант был очень возмущен этим запретом со стороны супруги.

«Я — самый богатый темнокожий мужчина, отец Норт. Но служба безопасности помешала мне войти к дочери. При этом я услышал, что новый бойфренд Ким находится внутри дома», —поделился музыкант с Daily Mail.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в начале 2021 года. У пары четверо детей, которые сейчас живут вместе с матерью в Хидден-Хилс. Супруга Уэста настаивает на расторжении брака, предлагая суду оставить вопросы опекунства и раздела имущества на будущее.

Разрыв с Кардашьян сильно отразился на эмоциональном состоянии рэпера. Ранее он набросился с кулаками на фаната, попросившего дать ему автограф.