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Канье Уэст купил дом напротив особняка Ким Кардашьян, чтобы видеться с детьми

Шоу-бизнес
Канье Уэст купил дом напротив особняка Ким Кардашьян, чтобы видеться с детьми
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 15 января. Рэпер Канье Уэст приобрел недвижимость рядом с домом своей жены Ким Кардашьян, поскольку хотел чаще видеться с детьми. Однако звезда реалити-шоу против этой затеи.

Уэст как-то пришел в гости к Кардашьян, однако охранники не пустили его в дом. Музыкант был очень возмущен этим запретом со стороны супруги.

«Я — самый богатый темнокожий мужчина, отец Норт. Но служба безопасности помешала мне войти к дочери. При этом я услышал, что новый бойфренд Ким находится внутри дома», —поделился музыкант с Daily Mail.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в начале 2021 года. У пары четверо детей, которые сейчас живут вместе с матерью в Хидден-Хилс. Супруга Уэста настаивает на расторжении брака, предлагая суду оставить вопросы опекунства и раздела имущества на будущее.

Разрыв с Кардашьян сильно отразился на эмоциональном состоянии рэпера. Ранее он набросился с кулаками на фаната, попросившего дать ему автограф.

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дети Канье Уэст кардашьян
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