Сивков: Россия должна завершить создание мегаоружия для сдерживания угрозы с Запада

Москва, 15 января. Переговоры по безопасности между Россией и НАТО во главе с США не привели к какому-либо результату, поэтому России нужно развивать три составляющие, необходимые для сдерживания угрозы с Запада.

Такое мнение высказал военный аналитик Константин Сивков. По его словам, Запад понимает «только грубую силу», как военную, так и экономическую. И эту силу РФ может продемонстрировать развертыванием группировок войск в ответ на наращивание опасности со стороны Североатлантического альянса.

«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии "Армата", самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», — подчеркнул Сивков.

Эксперт напомнил о создании торпеды «Посейдон» и ракеты «Сармат». Он призвал военных проводить как можно больше испытаний этого вооружения и разрабатывать для них мультимегатонные ядерные боевые части, которые смогут уничтожить противника.

Стоит добавить, до этого аналитик отмечал, что Россия обладает выбором из множества сценариев для оказания давления на США и их союзников по Альянсу.