Младшая сестра Бритни Спирс разозлила певицу словами о параноидальном поведении

Лос-Анджелес, 15 января. Американская певица Бритни Спирс отреагировала на заявление своей младшей сестры, актрисы Джейми Линн Спирс, рассказавшей о параноидальном поведении поп-дивы. Артистка пришла в гнев от рассказов родного человека.

Джейми Линн Спирс дала интервью для шоу Good Morning America, где презентовала свою автобиографическую книгу Things I Should Have Said. Актриса сначала выражала восхищение старшей сестрой, но затем начала рассказывать, как поведение исполнительницы хита Toxic изменилось и стало «параноидальным» и «переменчивым».

Эти слова, похоже, разозлили Бритни Спирс, которая ответила младшей сестре гневным постом в Twitter. По мнению певицы, актриса лицемерит, чтобы больше заработать на продажах своей книги.

«Она никогда не была рядом 15 лет назад в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если она не хочет продать книгу за мой счет?» — возмутилась поп-дива.

Кроме того, Спирс отреагировала на упоминание, что ей не нравилось, когда младшая сестра исполняла ее песни. По словам певицы, она написала много своих композиций, когда Джейми Линн Спирс еще была ребенком.

«Ей никогда не приходилось работать. Ей всегда все давали», — подытожила исполнительница.

Напомним, в прошлом году Бритни Спирс освободилась от многолетней опеки отца. Врач-психиатр Михаил Тетюшкин усомнился, что суд принял верное решение в деле певицы.