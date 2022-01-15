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Ветеран ЦРУ стал координатором по защите от вмешательства в выборы в США

Весь мир
Ветеран ЦРУ стал координатором по защите от вмешательства в выборы в США
ZUMAPRESS.com  /  Seamas Culligan

Вашингтон, 15 января. В США пост координатора по защите от иностранного вмешательства в выборы возглавил сотрудник ЦРУ Джеффри Уичман. Его назначил на эту должность директор Национальной разведки (DNI) Эврил Хейнс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Про Уичмана известно, что он проработал в ЦРУ более трех десятков лет и занимал высокие посты в областях контрразведки и кибербезопасности. Одной из главных задач нового руководителя станет выработка единого мнения о том, что представляет собой «злонамеренное влияние на выборы». Ранее республиканцы и демократы жаловались, что разведывательные службы используют разные стандарты при оценке деятельности «усилий России и Китая». И теперь ведомству необходимо выработать общие критерии, по которым все будут оценивать степень вмешательства.

Назначение Уичмана произошло после того, как управление Национальной разведки США было вынуждено отложить планы по созданию «Центра иностранного влияния», который должен был контролировать попытки вмешательства в выборы и внутреннюю политику страны. Новый орган не удалось реализовать из-за разногласий в конгрессе по поводу масштабов и финансирования.

Ветеран ЦРУ стал координатором по защите от вмешательства в выборы в США
ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, сообщается, что отдельные разведывательные службы, такие как Агентство национальной безопасности и Киберкомандование США, уже начали усиливать мониторинг угроз в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре этого года. Ранее координатором по защите голосования в США была Шелби Пирсон. В сентябре 2021 года она покинула пост и перешла в Национальное агентство геопространственной разведки.

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