Ветеран ЦРУ стал координатором по защите от вмешательства в выборы в США

Вашингтон, 15 января. В США пост координатора по защите от иностранного вмешательства в выборы возглавил сотрудник ЦРУ Джеффри Уичман. Его назначил на эту должность директор Национальной разведки (DNI) Эврил Хейнс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

DNI “has appointed a new officer to oversee threats to elections, Jeffrey Wichman, who has worked at the CIA for more than 3 decades, will take over as the election threats executive at ODNI.” Post has been vacant for four months. https://t.co/WmiJTarZoy