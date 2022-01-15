Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 19:56
19:54
Общество
Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» разочаровал критиков
19:50
Политика
Кадыров назвал представителей Ингушетии братьями чеченцев
19:43
Политика
Washington Examiner: Россия смеется над сменившейся риторикой Байдена в адрес Москвы
19:37
Армия
Аналитик Дура: Россия может открыть крупное производство боевых беспилотных вертолетов
19:35
Общество
Сотни жителей Металлостроя остались без тепла из-за дефектов на трубопроводе
19:35
Происшествия
Более 2,6 тыс. жителей Казахстана обратились к врачам с момента введения режима ЧП
19:34
Экономика
Рост потребления мобильного интернета зафиксирован в январе
19:33
Армия
Командующий ЮВО Дворников: армейский корпус в Крыму усилят ракетным дивизионом
19:32
Общество
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний заразился коронавирусом
19:30
Общество
Теннисиста Джоковича вновь задержали и поместили в австралийский изолятор
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

ГИБДД напомнила о лишении свободы за использование поддельных прав

Экономика
ГИБДД напомнила о лишении свободы за использование поддельных прав
Отдел пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Сыктывкару

Москва, 15 января. Водители с поддельными правами, управляющие машинами, могут быть за это наказаны тюремным заключением сроком до года, сообщает Autonews.

Сотрудники УГИБДД по Калужской области напомнили, что подделка водительского удостоверения — серьезное нарушение. В качестве примера они привели недавний случай, когда сотрудники ДПС в Калуге остановили для проверки машину, за рулем которой был 32-летний водитель. При проверке документов подлинность прав вызвала сомнения. Были заметны признаки фальсификации.

«При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином. Мужчина признался, что ранее водительские права никогда не получал, а фальшивый документ приобрел в другом регионе», — отметили в УГИБДД по Калужской области.

Поддельные права были изъяты у водителя, нарушитель доставлен в полицию. Ведется расследование. За такое нарушение законодательства предусмотрен реальный срок заключения.

В Московской области с 1 января проводятся массовые проверки ГИБДД. В первую очередь, инспекторы будут выявлять пьяных водителей за рулем.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / ГИБДД напомнила о лишении свободы за использование поддельных прав
ГИБДД россия подделка документов
Комментировать