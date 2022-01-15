ГИБДД напомнила о лишении свободы за использование поддельных прав

Москва, 15 января. Водители с поддельными правами, управляющие машинами, могут быть за это наказаны тюремным заключением сроком до года, сообщает Autonews.

Сотрудники УГИБДД по Калужской области напомнили, что подделка водительского удостоверения — серьезное нарушение. В качестве примера они привели недавний случай, когда сотрудники ДПС в Калуге остановили для проверки машину, за рулем которой был 32-летний водитель. При проверке документов подлинность прав вызвала сомнения. Были заметны признаки фальсификации.

«При проверке по базам данных МВД удостоверение с таким же номером числилось за другим гражданином. Мужчина признался, что ранее водительские права никогда не получал, а фальшивый документ приобрел в другом регионе», — отметили в УГИБДД по Калужской области.

Поддельные права были изъяты у водителя, нарушитель доставлен в полицию. Ведется расследование. За такое нарушение законодательства предусмотрен реальный срок заключения.

В Московской области с 1 января проводятся массовые проверки ГИБДД. В первую очередь, инспекторы будут выявлять пьяных водителей за рулем.