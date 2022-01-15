Представитель ЦБ РФ рассказал, как распределять ежемесячный доход

Москва, 15 января. Многие россияне, получившие декабрьские зарплаты перед праздниками, столкнулись с финансовыми трудностями. Представитель Банка России Александр Коланьков в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно распределять ежемесячных доход.

По его словам, если ситуация критическая и денег не хватает, то можно воспользоваться кредитом, взяв деньги у профессионального кредитора. Как уточнил специалист, это может быть микрофинансовая организация, ломбард или кредитная нарта с льготным периодом.

«Это финансовые инструменты, которые созданы, чтобы человек мог найти необходимые денежные средства здесь и сейчас», — объяснил Коланьков.

Он добавил, что хорошей привычкой может стать ведение личного и семейного бюджета. Коланьков рекомендует внимательно следить за соотношением доходов и расходов, чтобы понимать, на что уходят заработанные деньги.

Финансовый эксперт Диана Степанова ранее рассказала о главных ошибках начинающих инвесторов. По ее словам, новички часто подвержены влиянию распространенных стереотипов.