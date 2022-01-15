Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 19:56
19:54
Общество
Спин-офф сериала «Как я встретил вашу маму» разочаровал критиков
19:50
Политика
Кадыров назвал представителей Ингушетии братьями чеченцев
19:43
Политика
Washington Examiner: Россия смеется над сменившейся риторикой Байдена в адрес Москвы
19:37
Армия
Аналитик Дура: Россия может открыть крупное производство боевых беспилотных вертолетов
19:35
Общество
Сотни жителей Металлостроя остались без тепла из-за дефектов на трубопроводе
19:35
Происшествия
Более 2,6 тыс. жителей Казахстана обратились к врачам с момента введения режима ЧП
19:34
Экономика
Рост потребления мобильного интернета зафиксирован в январе
19:33
Армия
Командующий ЮВО Дворников: армейский корпус в Крыму усилят ракетным дивизионом
19:32
Общество
Глава неканонической Православной церкви Украины Епифаний заразился коронавирусом
19:30
Общество
Теннисиста Джоковича вновь задержали и поместили в австралийский изолятор
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Представитель ЦБ РФ рассказал, как распределять ежемесячный доход

Экономика
Представитель ЦБ РФ рассказал, как распределять ежемесячный доход
pixabay.com

Москва, 15 января. Многие россияне, получившие декабрьские зарплаты перед праздниками, столкнулись с финансовыми трудностями. Представитель Банка России Александр Коланьков в беседе с радио Sputnik рассказал, как правильно распределять ежемесячных доход.

По его словам, если ситуация критическая и денег не хватает, то можно воспользоваться кредитом, взяв деньги у профессионального кредитора. Как уточнил специалист, это может быть микрофинансовая организация, ломбард или кредитная нарта с льготным периодом.

«Это финансовые инструменты, которые созданы, чтобы человек мог найти необходимые денежные средства здесь и сейчас», — объяснил Коланьков.

Он добавил, что хорошей привычкой может стать ведение личного и семейного бюджета. Коланьков рекомендует внимательно следить за соотношением доходов и расходов, чтобы понимать, на что уходят заработанные деньги.

Финансовый эксперт Диана Степанова ранее рассказала о главных ошибках начинающих инвесторов. По ее словам, новички часто подвержены влиянию распространенных стереотипов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Представитель ЦБ РФ рассказал, как распределять ежемесячный доход
кредиты финансы центробанк рф зарплаты
Комментировать