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Журналист Халпин: нерешительность НАТО и США позволяет России оставаться в выигрыше

Политика
Журналист Халпин: нерешительность НАТО и США позволяет России оставаться в выигрыше
pixabay.com

Нью-Йорк, 15 января. Россия дипломатического успеха на переговорах по гарантиям безопасности с США. Об этом заявил журналист Bloomberg Энтони Халпин.

Автор материала убежден, что стороны не пришли к единому мнению по вопросу нерасширения НАТО. Кроме того, Альянс не смог никак подействовать на Россию. Нерешительность Вашингтона и Брюсселя позволяет Москве оставаться в выигрыше, добавил Халпин.

«Кажущаяся нерешительность пока приносит дивиденды российскому президенту (Владимиру Путину. — Прим.ФАН.). После почти недели интенсивной дипломатии, которая завершилась сегодня в Вене, Владимир Путин заставляет Вашингтон и его европейских союзников гадать о своих намерениях», — говорится в материале журналиста.

Ранее сенатор Совфеда Константин Косачев указал на стремление Запада уйти от ответственности за события в Европе. Политик считает, что зарубежные страны игнорируют гарантии безопасности России.

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россия сша халпин
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