Израиль продолжит высадку деревьев в пустыне Негев, несмотря на протесты

Несмотря на протесты арабского населения Израиля, власти намерены продолжать выравнивание земель и лесопосадки в пустыне Негев, сообщают представители правительства еврейского государства.

Forestation in Negev to continue, Israel minister says https://t.co/Tl0R0GYfGc — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 15, 2022

Проект по озеленению пустыни и грейдированию поверхности реализует Еврейский национальный фонд (JNF), контролирующий порядка 13% территорий страны. Районы проведения работ официально принадлежат государству, хоть и включают в себя множество арабских деревень.

Населенные пункты были созданы местными палестинцами, утверждающими, что это земля их предков, однако власти официально не признают поселки, поскольку проживающие там люди не имеют документов на право собственности. Поэтому поселения лишены даже базовой инфраструктуры: водоснабжения, канализации, электросети, телекоммуникаций.

wikipedia.org / Gideon Pisanty (Gidip) / CC BY 3.0

Старт работ по высадке деревьев и подготовке земель к сельскому хозяйству проживающие там оценивают как прелюдию к их насильственному выселению, что становится причиной новых народных выступлений.

Политический контекст

На волне протестов в ситуацию решили вмешаться и члены правительственной коалиции — пропалестинской партии «Объединенный арабский список» (РААМ). Лидер политического объединения Мансур Аббас пригрозил бойкотировать работу кабмина и отказался от участия в голосованиях до тех пор, пока возникшая проблема не будет решена.

Mansour Abbas stops voting with the coalition | Israel National News | Arutz Sheva https://t.co/t9Ks9LbJAK — Raziel רזיאל (@benavu54) January 13, 2022

Тогда премьер-министр Нафтали Беннет распорядился приостановить лесонасаждения на время поиска компромисса. Однако даже это не смогло остановить выступления арабов. Кроме того, Министерство жилищного строительства и земельных ресурсов Израиля планирует в ближайшее время возобновить работы по озеленению пустыни, сообщает канцелярия главы ведомства Зеэва Элькина.

«Посадка деревьев продолжится, это наш долг. Мы разберемся с политической проблемой. Я понимаю давление, которое бедуинская общественность (арабские жители региона. — Прим. ред.) оказывает на партию РААМ. Но эти земли принадлежат государству. Я выступаю за решение проблем путем диалога, и это та линия, которую проводит Мансур Аббас, что я приветствую», — отметил министр.

В общей сложности запущенный проект Еврейского национального фонда подразумевает проведение масштабной кампании по лесопосадкам, рассчитанной на 100 дней интенсивной работы.

Разногласия сторон

Протестующие против инициативы израильские арабы — это те, кто отказался переселяться после создания Государства Израиль. Они убеждены, что Тель-Авив скрывает за данным проектом этнические чистки.

Стоит отметить, что проживающие в пустыне Негев палестинцы, сопротивляющиеся планам еврейских властей, неоднократно отказывались от предложений переселиться в специально построенные для них жилые районы со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Они не хотят переезжать в многоквартирные дома, заявляя о своем праве на землю предков.

Protesters hurt as police violently break up protests in the Negev https://t.co/9sWN62wODi — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) January 15, 2022

Власти же рассчитывают на освоение занятых палестинцами территорий. Конфликт интересов нередко приводит к столкновениям. Так, например, начиная с 2011 года палестинская деревня Аль-Аракиб разрушалась израильскими властями более 100 раз, однако арабы раз за разом восстанавливали свои дома.

Возникшая проблема стала новым вызовом для правительственной коалиции Беннета. Ранее кабмин справлялся с трудностями, однако залогом этого был нейтралитет в отношении наиболее острых тем. Теперь же, когда РААМ ставит вопрос ребром, а забастовки происходят внутри самого Израиля, это требует срочного поиска новых решений.