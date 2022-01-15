Поклонники смеются над Пашу, который «прикрывает пузико» на пикантном видео с Ханной

Москва, 15 января. Певица и модель Ханна опубликовала смелое видео, на котором позирует в эротичном купальнике рядом со своим супругом — гендиректором лейбла Black Star Павлом Курьяновым, более известным как Пашу. Пикантный ролик со звездной парой вызвал смех у поклонников.

Ханна выложила видео, снятое на фоне водопада, на своей странице в Instagram. На кадрах певица и ее муж позируют в черных резиновых сапогах и высоких гольфах. Модель надела для съемки слитный сетчатый купальник, который позволяет рассмотреть ее ягодицы, а Пашу — короткие черные шорты с задними карманами. В ролике звездные супруги обнимаются и целуются.

«Неважно, где мы, главное, что мы вместе», — подписала видео Ханна.

Prt Scr instagram.com / @offi_hanna

Однако многим подписчикам певицы видео показалось скорее смешным, чем романтичным. Особенно пользователи смеялись над Пашу, который, по мнению пользователей соцсети, выглядит не очень привлекательно рядом с высокой, стройной женой.

«Пашу такой смешной»; «Пузико прикрывает за Ханной»; «Рост у него маленький, фигура не спортивная — на ее фоне теряется»; «Особенно носочки, я валяюсь»; «Внешне совершенно не подходят друг другу. Выглядит эпично», — отметили комментаторы.

Ранее Ханну обвинили в нарушении американского трудового законодательства. На певицу пожаловались бывшие сотрудники ее салона красоты в Майами, утверждающие, что она незаконно штрафовала их и задерживала зарплату.