Блогер с синдромом Дауна прокомментировал аборт Натальи Турецкой

Москва, 15 января. Дочь музыканта Михаила Турецкого Наталья имеет право решать судьбу своего ребенка, заявил блогер Влад Ситдиков, более известный в Сети как Влад Спортжурналист.

Турецкая несколько лет ждала возможности забеременеть, осуществить эту мечту ей помогло ЭКО. Однако скрининг выявил у неродившегося малыша синдром Дауна. Тогда женщина решила сделать аборт и сообщила об этом в соцсетях. На нее тут же обрушился шквал критики, однако страдающий от синдрома Дауна Ситдиков заступился за Турецкую.

«Да, тяжело воспитывать ребенка с особенностями, тем более если семья малообеспеченная. Принимать решение — ваше право. Но если вы посвятили в свою трагедию весь свет, то, думаю, были готовы к разного рода комментам», — отметил блогер.

Ситдиков ведет активный образ жизни. Он занимается плаванием, играет в театре и путешествует по миру. Блогер встречался с дочерью политика Ирины Хакамады Марией, у которой тоже есть особенности развития.

Ранее актриса Эвелина Бледанс раскритиковала Турецкую за аборт. По ее мнению, дочь музыканта лишь доказала свое негативное отношение к солнечным детям.