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Португальский прорицатель Вильегас предрек ядерную войну с участием четырех стран

Армия
Португальский прорицатель Вильегас предрек ядерную войну с участием четырех стран
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Полномасштабный вооруженный конфликт с применением ядерного оружия неизбежен, его инициатором станет американская сторона, предсказал португальский прорицатель и мистик Орасио Вальегаса.

Вторая мировая война осталась далеко в прошлом, однако население всей планеты по-прежнему находится в страхе и напряжении, опасаясь начала нового глобального конфликта. Неудивительно, что больше всего людей пугает риск применения ядерного оружия.

Многие известные прорицатели предсказывали неизбежность третьей мировой войны. Так, современный пророк Вальегас предрекал, что ядерный конфликт с участием Китая, США, России и Северной Кореи разгорится в 2017 году с подачи американского лидера Дональда Трампа.

Несмотря на то, что в указанный мистиком год столкновения не произошло, хотя время было довольно напряженное, вероятность катастрофы все еще сохраняется. Это связано с тем, что расстановка сил на международной арене осталась прежней.

Кроме того, португальский мистик известен и исполнившимся пророчеством. Так, он предрек Дональду Трампу победу на американских президентских выборах в 2015 году, хотя большинство аналитиков были на стороне Хиллари Клинтон.

Одно из самых ранних и жутких предсказаний третьей мировой войны принадлежит Нострадамусу. По его словам, конфликт вспыхнет после катаклизма, который будет спровоцирован близким прохождением к Земле кометы или крупного астероида.

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